Albert "Longterm" Rokicki

Inwestor z 17-letnim doświadczeniem, twórca bloga inwestycyjnego Longterm.pl, poświęconego długoterminowemu inwestowaniu na polskiej giełdzie. Autor książki "Longterm. Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk" PWN 2017, wielokrotny prelegent na konferencjach organizowanych przez SII - "WallStreet" i "Profesjonalny Inwestor", prowadzi swój własny, autorski program na antenie Inwestorzy.tv - "Pytania do Longterma". Zwolennik analizy fundamentalnej, stosuje metody selekcji spółek Warrena Buffetta i Philipa Fishera. Co kwartał publikuje raport z analizami najlepszych, jego zdaniem, 15 spółek z polskiej giełdy, prowadzi publiczny portfel spółek prowzrostowych tygodnia oraz portfel akcji dywidendowych, mający horyzont 30-letni z myślą o zabezpieczeniu emerytury. Regularnie pisze artykuły do Equity Magazine oraz Trendu.