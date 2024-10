Mieczysław Siudek

Inwestor, były zarządzający funduszem inwestycyjnym, uczeń tradera wszechczasów Bryce'a Glimore'a

Mieczysław Siudek

Inwestor, były zarządzający funduszem inwestycyjnym, uczeń tradera wszechczasów Bryce'a Glimore'a

Obecny na rynku od 23 lat. Pracował w instytucjach rynku kapitałowego jako makler, dealer, a także zarządzający funduszami w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Jako jedyny Polak uczył się Geometrii bezpośrednio od Bryce'a Gilmore'a. Cztery lata w trading roomie z profesjonalnymi traderami z całego świata. Ostatnie lata to nieustające podnoszenie kwalifikacji w zakresie tropienia Smart Money na bazie analizy Geometrii oraz Wolumenu. SmartInwestor to rewolucyjne rozwiązanie łączące dwa narzędzia do analizy wykresów: Inteligentna Analiza Wolumenu oraz Geometria Rynku. http://www.smartinwestor.pl/ Prowadzi serwis i bloga pod nazwą Geometria Rynku http://www.geometriarynku.pl/ Motto: „Grają pieniądze, nie setupy” określa, gdzie kładzie nacisk podczas analizy rynków.