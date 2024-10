Trader 21

Już na studiach na Uniwersytecie Warszawskim założył pierwszą firmę, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Po kilku latach wszystkie firmy, które kontrolował, zatrudniały kilkadziesiąt osób. W międzyczasie ukończył MBA na University of Illinois, jako jeden z młodszych absolwentów. Należał do Business Centre Club (prestiżowy klub pracodawców). W 2008 roku sprzedał udziały we wszystkich firmach i zaczął podróżować po świecie. W ciągu kilku lat odwiedził ponad 30 krajów, ostatecznie osiedlając się na Majorce. Inwestowaniem zajmował się równolegle do pracy zawodowej, aby w rozsądny sposób zagospodarowywać nadwyżki. W 2012 roku zaczął pisać artykuły o tematyce finansowej. Po kilku latach jego blog - Independent Trader został uznany za najlepszy ekonomiczny blog roku (2016 i 2017). Obecnie jego artykuły czyta ponad 60 tys osób. Zawodowo zajmuje się inwestowaniem kapitału na globalnych rynkach. Okazjonalnie udziela wykładów o tematyce finansowej oraz chętnie bierze udział różnych debatach. Praca to jednak nie wszystko, jak podkreśla. Gdy tylko zaczyna mocno wiać zaczyna szaleć na kite.