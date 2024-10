Mieczysław Siudek

Jest obecny na rynku od 23 lat. Pracował w instytucjach rynku kapitałowego, jako makler, dealer, a także zarządzający funduszami w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. Jako jedyny Polak uczył się Geometrii bezpośrednio od Bryce Gilmore. 4 lata w trading roomie z profesjonalnymi traderami z całego świata. Ostatnie lata, to nieustające podnoszenie kwalifikacji w zakresie tropienia Smart Money na bazie analizy Geometrii oraz Wolumenu. Twórca oprogramowania dla inwestorów i traderów – SmartInwestor. SmartInwestor to rewolucyjne rozwiązanie łączące dwa narzędzia do analizy wykresów: Inteligentna Analiza Wolumenu oraz Geometria Rynku. http://www.smartinwestor.pl/ Prowadzi serwis i bloga pod nazwą Geometria Rynku http://www.geometriarynku.pl/ Motto: „Grają pieniądze, nie setupy” określa, gdzie kładzie nacisk podczas analizy rynków.

